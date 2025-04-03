Лидер ультраправых Испании набросился на правительство и Брюссель из-за новых пошлин США

Лидер испанской ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль обвинил ЕС и своих политических оппонентов в Испании в том, что президент США Дональд Трамп решил ввести новые 20-процентные пошлины в отношении стран ЕС.

Об этом Абаскаль написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Вопрос тарифов поставил испанскую ультраправую партию Vox – преданных сторонников Трампа и его радикальной программы – в затруднительное положение.

Однако Абаскаль не стал критиковать администрацию Трампа после объявленного 2 апреля решения. Вместо этого он обвинил президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьер-министра Испании Педро Санчеса и лидера консервативной Народной партии Альберто Нуньеса Фейхоо в неспособности защитить интересы испанского народа.

"Народная партия и социалисты втягивают нас в самоубийственную торговую войну. Наша экономика конкурирует в неравных условиях из-за идеологической бюрократии двухпартийной системы. И единственное решение, которое они предлагают – это больше подчиняться Китаю, продолжать войны и осуждать тех, кто это осуждает. Мы должны изгнать эту коррумпированную касту, которая принесла лишь руину и потерю свобод", – написал Абаскаль.

Испанская федерация вина (FEV) назвала введение Трампом 20-процентного тарифа на продукцию из ЕС "значительным ударом по испанским винодельням", для которых США являются вторым по величине экспортным направлением, а для игристых вин – направлением номер один.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто также считает Брюссель виновным в том, что президент США Дональд Трамп решил ввести новые высокие тарифные ставки в отношении стран ЕС.

Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала объявленные Трампом новые тарифы "серьезным ударом по мировой экономике" и заявила, что Европейский Союз готов дать ответ.