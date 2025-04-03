Угорський міністр звинуватив Брюссель у нових тарифах Трампа

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вважає Брюссель винним у тому, що президент США Дональд Трамп вирішив запровадити нові високі тарифні ставки щодо країн ЄС.

Про це Сійярто написав у четвер на своїй Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Угорський міністр вважає, що жителі Європи "вкотре розплачуються за некомпетентність брюссельських політиків", які не змогли домовитися зі США.

"Ситуація стала зрозумілою після вчорашніх тарифних заяв президента США: Єврокомісія повинна була вести переговори! У них було два з половиною місяці для цього", – дорікнув Сійярто.

Він переконаний, що посадовці в Брюсселі винні у тому, що не домовились з адміністрацією США про митне співробітництво.

"Вони не вели переговори, а натомість перетворили економічне питання на ідеологічне. І все це за щомісячну зарплату в тисячі євро", – висловив своє невдоволення Сійярто.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала оголошені Трампом нові тарифи "серйозним ударом по світовій економіці" і заявила, що Європейський Союз готовий дати відповідь.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що у торгових війнах немає переможців і за все зрештою доведеться платити звичайним споживачам.

Оголошення США щодо масштабних тарифів стосувалося країн практично з усього світу, за винятком декількох держав, серед яких – Росія. У Білому домі сказали, що Росія залишилася поза увагою, оскільки американські санкції вже "унеможливлюють будь-яку значущу торгівлю".