Чому вихід США з НАТО – це реальний сценарій і як реагує Європа

Минулої ночі президент Дональд Трамп перетнув ще одну червону лінію у міжнародних відносинах. Він підписав указ, за яким Сполучені Штати Америки розпочали масштабну торгову війну практично з усіма іншими державами світу, включаючи держави, що є найближчими союзниками США.

По суті, Сполучені Штати вийшли з упорядкованої структури світової торгівлі, одночасно зламавши її правила. А на додачу днями стало відомо, що Вашингтон припинив платити внески до Світової організації торгівлі (і дійсно, навіщо спонсорувати організацію, яку ти плануєш власноруч вбити?).

І навіть вихід США з НАТО стає дедалі реальнішим.

У четвер у Брюсселі розпочалася зустріч міністрів держав-членів НАТО, на якій вони сподіваються почути пояснення американського колеги Марко Рубіо про наміри США, у тому числі щодо Альянсу.

Про можливі сценарії щодо майбутнього НАТО і те, як керівництво Альянсу намагається запобігти найгіршим з них, читайте в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка (з Брюсселя) З Трампом за будь-яку ціну? Чим готова поступитися Європа, аби США не вийшли з НАТО. Далі – стислий її виклад.

Минулого тижня під час візиту до Польщі генсек НАТО Марк Рютте категорично відкинув можливість того, що співпраця США з Альянсом хоч якось зміниться. За його словами, Сполучені Штати віддані статті 5.

Утім, лише за два дні після того, як він запевнив усіх у надійності американської підтримки і готовності США ставати на захист інших членів Альянсу, ці сподівання були фактично зруйновані.

Видання The Washington Post опублікувало зміст закритої стратегії Пентагону, в якій ідеться, що США вивчають лише один варіант свого військового залучення у разі нападу ворожої держави на союзника. І цей союзник – не НАТО, а Тайвань, який планують захищати у разі нападу з боку Китаю.

Документ також визнає, що це означає зростання ризику нападу Росії на Європу – і нічого не пропонує з цим робити.

За майже повний тиждень, що минув відтоді, з боку Пентагону не було заперечень змісту цього документа, а генсек НАТО 2 квітня, по суті, підтвердив, що сприймає його як реальний.

І це далеко не єдина ознака, що США втрачають інтерес до НАТО і його захисту. Про них – у повній версії статті.

Треба наголосити, що заспокійливі заяви Марка Рютте та інших представників Альянсу держави-союзники не сприймають як безумовний факт. Навпаки, є дані, що ключові держави Європи вже працюють над планом поступової заміни США.

Про те, що вихід США з Європи – це сценарій, який є не просто можливим, а дуже реальним, свідчать численні джерела "ЄвроПравди" в НАТО.

Однак ніхто не знає напевно, якими будуть обсяги скорочення американської безпекової присутності на європейському континенті, а також коли це відбудеться.

Найбільш оптимістичний сценарій – це домовленість з Трампом про поступову передачу відповідальності європейським партнерам, скажімо, за 5-10 років.

Але чи потрібний Трампу такий м’який варіант?

У США вже зараз не приховують роздратування намірами Європи купувати менше американської зброї. А після розбудови європейського ВПК ця залежність може стати ще меншою.

Тому не варто відкидати і варіанти, що не відповідають європейським сподіванням. Аж до швидкого виведення частини військ США з Європи та їхнього озброєння – з тиском на європейські уряди, щоб вони замовили заміну в американських виробників.

Зрештою, є і крайні негативні сценарії, аж до виходу США з військового командування НАТО. Тим більше, що прецедент існує.

Європейці свідомі того, що не можуть швидко замінити оборонну потужність американців, тому готові робити ледь не будь-що, аби на певний час лишитися під захистом США.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка (з Брюсселя) З Трампом за будь-яку ціну? Чим готова поступитися Європа, аби США не вийшли з НАТО.