Почему выход США из НАТО – это реальный сценарий и как реагирует Европа

Прошлой ночью президент Дональд Трамп пересек еще одну красную линию в международных отношениях. Он подписал указ, по которому Соединенные Штаты Америки начали масштабную торговую войну практически со всеми другими государствами мира, включая государства, являющиеся ближайшими союзниками США.

По сути, Соединенные Штаты вышли из упорядоченной структуры мировой торговли, одновременно сломав ее правила. А в придачу на днях стало известно, что Вашингтон прекратил платить взносы во Всемирную торговую организацию (и действительно, зачем спонсировать организацию, которую ты планируешь собственноручно убить?).

И даже выход США из НАТО становится все более реальным.

В четверг в Брюсселе началась встреча министров государств-членов НАТО, на которой они надеются услышать объяснения американского коллеги Марко Рубио о намерениях США, в том числе в отношении Альянса.

О возможных сценариях относительно будущего НАТО и том, как руководство Альянса пытается предотвратить худшие из них, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (из Брюсселя) С Трампом любой ценой? Чем готова поступиться Европа, чтобы США не вышли из НАТО. Далее – краткое ее изложение.

На прошлой неделе во время визита в Польшу генсек НАТО Марк Рютте категорически отверг возможность того, что сотрудничество США с Альянсом хоть как-то изменится. По его словам, Соединенные Штаты преданы статье 5.

Впрочем, всего через два дня после того, как он заверил всех в надежности американской поддержки и готовности США становиться на защиту других членов Альянса, эти надежды были фактически разрушены.

Издание The Washington Post опубликовало содержание закрытой стратегии Пентагона, в которой говорится, что США изучают лишь один вариант своего военного привлечения в случае нападения враждебного государства на союзника. И этот союзник – не НАТО, а Тайвань, который планируется защищать в случае нападения со стороны Китая.

Документ также признает, что это означает рост риска нападения России на Европу – и ничего не предлагает с этим делать.

За почти полную неделю, прошедшую с тех пор, со стороны Пентагона не было возражений по содержанию этого документа, а генсек НАТО 2 апреля, по сути, подтвердил, что воспринимает его как реальный.

И это далеко не единственный признак, что США теряют интерес к НАТО и его защите. О них – в полной версии статьи.

Надо подчеркнуть, что успокаивающие заявления Марка Рютте и других представителей Альянса государства-союзники не воспринимают как безусловный факт. Наоборот, есть данные, что ключевые государства Европы уже работают над планом постепенной замены США.

О том, что выход США из Европы – это сценарий, который является не просто возможным, а очень реальным, свидетельствуют многочисленные источники "ЕвроПравды" в НАТО.

Однако никто не знает наверняка, какими будут объемы сокращения американского присутствия по безопасности на европейском континенте, а также когда это произойдет.

Наиболее оптимистичный сценарий – это договоренность с Трампом о постепенной передаче ответственности европейским партнерам, скажем, за 5-10 лет.

Но нужен ли Трампу такой мягкий вариант?

В США уже сейчас не скрывают раздражения намерениями Европы покупать меньше американского оружия. А после развития европейского ВПК эта зависимость может стать еще меньше.

Поэтому не стоит отбрасывать и варианты, не соответствующие европейским надеждам. Вплоть до быстрого вывода части войск США из Европы и их вооружения – с давлением на европейские правительства, чтобы они заказали замену у американских производителей.

В конце концов, есть и крайние негативные сценарии, вплоть до выхода США из военного командования НАТО. Тем более, что прецедент существует.

Европейцы понимают, что не могут быстро заменить оборонную мощь американцев, поэтому готовы делать чуть ли не что угодно, чтобы на время остаться под защитой США.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (из Брюсселя) С Трампом любой ценой? Чем готова поступиться Европа, чтобы США не вышли из НАТО.