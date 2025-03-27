ЗМІ: США призупинили фінансові внески до СОТ

Сполучені Штати призупинили свою сплату фінансових внесків до Світової організації торгівлі.

Про це повідомили Reuters три джерела, знайомі з перебігом подій, пише "Європейська правда".

Адміністрація Трампа відвертається від глобальних інституцій, які, на її думку, суперечать економічній політиці "Америка понад усе". Вона планує вийти з деяких організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я, і скоротила внески в інші організації в рамках широкого перегляду федеральних витрат. Також ЗМІ повідомляють про наміри переглянути політику США щодо НАТО.

Делегат США заявив 4 березня на засіданні СОТ з питань бюджету, що виплати до бюджетів на 2024 і 2025 роки призупинені в очікуванні перегляду внесків до міжнародних організацій. Він зазначив, що поінформує СОТ про результати у невизначений термін, повідомили два джерела, які безпосередньо знають про зустріч.

Третє джерело підтвердило цю інформацію і повідомило, що СОТ розробляє "план Б" на випадок тривалої паузи у фінансуванні, не уточнюючи деталей.

Усі три джерела попросили про конфіденційність, оскільки бюджетне засідання було закритим, а пауза у фінансуванні США не була офіційно оголошена.

Раніше стало відомо, що адміністрація Трампа відновила фінансування "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" та Фонду відкритих технологій після того, як ці організації подали позови до суду.