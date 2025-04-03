На центральній площі Амстердама спалахнуло авто, є постраждалий

У центрі Амстердама з невідомих причин спалахнув автомобіль, повідомляють про одного постраждалого – його водія.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Інцидент стався вдень 3 квітня перед національним монументом на площі Дам. Поліція повідомила, що площу закрили через авто, що загорілося, а також надають допомогу одній постраждалій особі – його водію.

"Ми підозрюємо, що водій сам спричинив пожежу", – зазначили у поліції.

Свідки події кажуть, що перед початком пожежі було щось схоже на вибух.

Минулого тижня поблизу площі Дам стався інший інцидент – чоловік, якого поліція згодом ідентифікувала як українця, завдав поранень п’ятьом людям. Прокуратура допускає терористичний мотив.

В МЗС України повідомили, що зʼясовують особу нападника в Амстердамі і те, як він опинився в країні.

Міська влада Амстердама нагородила британця, який зупинив нападника і тримав до прибуття поліції.