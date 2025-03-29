МЗС зʼясовує особу нападника в Амстердамі, якого поліція назвала українцем

Україна зʼясовує, як затриманий через напад із ножем на перехожих в Амстердамі, якого поліція назвала українським громадянином, потрапив до Нідерландів.

Про це на Х повідомив речник українського МЗС Георгій Тихий, пише "Європейська правда".

За словами Тихого, посольство України в Нідерландах перебуває в тісному контакті з правоохоронними органами Нідерландів для зʼясування додаткової інформації про затриманого в Амстердамі.

"Ми зʼясовуємо, хто ця особа та як і коли вона потрапила до Нідерландів. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з владою Нідерландів у цій справі", – додав він.

Речник МЗС побажав постраждалим унаслідок нападу якнайшвидшого одужання і наголосив, що "винуватець має понести відповідальність".

Раніше в суботу поліція Амстердама заявила, що чоловік, який 27 березня поранив ножем п’ятьох людей у центрі Амстердама, є 30-річним громадянином України з Донецької області.

Напад стався поблизу площі Дам в Амстердамі. Чоловік з ножем накинувся на перехожих і поранив п’ятьох. Нападника зупинив британський турист – йому вдалось притиснути того до землі і утримувати так до приїзду поліції.

Згодом повідомили, що постраждалими є двоє американців літнього віку, 26-річний поляк, 73-річна жінка з Бельгії і 19-річна дівчина з Нідерландів.

Мер Амстердама нагородила британця за його хоробрий вчинок та зазначила, що він не захотів публічно розкривати своє ім’я.