В Амстердамі нагородили туриста з Британії, який зупинив нападника з ножем

Міська влада Амстердама вручила нагороду британцю, завдяки втручанню якого нападник з ножем у центрі міста не встиг завдати шкоди більшій кількості людей.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Мер Амстердама Фемке Хасельма заявила, що вражена хоробрістю британця і він блискуче зреагував у тій ситуації.

Мер особисто подякувала чоловіку у своїй офіційній резиденції та вручила йому відзнаку за хоробрість.

Вона зазначила, що чоловік побажав зберегти анонімність і у спілкуванні з нею казав, що зовсім не мав наміру стати відомим через ці події і передусім хвилювався за постраждалих.

У поліції також подякували британцю, зазначивши, що він зробив "чудову роботу" і заслуговує на відзнаку.

Водночас речник поліції закликав громадян не кидатися бездумно на допомогу, якщо вони потраплять у схожу ситуацію, оскільки для успіху потрібно мати якісь навички.

Події, про які йдеться, сталися 27 березня поблизу площі Дам в Амстердамі. Чоловік з ножем накинувся на перехожих і поранив п’ятьох. Нападника зупинив британський турист – йому вдалось притиснути того до землі і утримувати так до приїзду поліції.

Згодом повідомили, що постраждалими є двоє американців літнього віку, 26-річний поляк, 73-річна жінка з Бельгії і 19-річна дівчина з Нідерландів. Мотиви нападника з’ясовують.