На центральной площади Амстердама вспыхнуло авто, есть пострадавший
Новости — Четверг, 3 апреля 2025, 16:15 —
В центре Амстердама по неизвестным причинам вспыхнул автомобиль, сообщают об одном пострадавшем – его водителе.
Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел днем 3 апреля перед национальным монументом на площади Дам. Полиция сообщила, что площадь закрыли из-за загоревшегося авто, а также оказывают помощь одному пострадавшему – водителю.
"Мы подозреваем, что пожар произошел по вине водителя", – отметили в полиции.
Свидетели происшествия говорят, что перед началом пожара было что-то похожее на взрыв.
На прошлой неделе вблизи площади Дам произошел другой инцидент – мужчина, которого полиция впоследствии идентифицировала как украинца, нанес ранения пяти людям. Прокуратура допускает террористический мотив.
В МИД Украины сообщили, что выясняют личность нападавшего в Амстердаме и то, как он оказался в стране.
Городские власти Амстердама наградили британца, который остановил нападавшего и держал до прибытия полиции.