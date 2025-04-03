На центральной площади Амстердама вспыхнуло авто, есть пострадавший

В центре Амстердама по неизвестным причинам вспыхнул автомобиль, сообщают об одном пострадавшем – его водителе.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел днем 3 апреля перед национальным монументом на площади Дам. Полиция сообщила, что площадь закрыли из-за загоревшегося авто, а также оказывают помощь одному пострадавшему – водителю.

"Мы подозреваем, что пожар произошел по вине водителя", – отметили в полиции.

Свидетели происшествия говорят, что перед началом пожара было что-то похожее на взрыв.

На прошлой неделе вблизи площади Дам произошел другой инцидент – мужчина, которого полиция впоследствии идентифицировала как украинца, нанес ранения пяти людям. Прокуратура допускает террористический мотив.

В МИД Украины сообщили, что выясняют личность нападавшего в Амстердаме и то, как он оказался в стране.

Городские власти Амстердама наградили британца, который остановил нападавшего и держал до прибытия полиции.