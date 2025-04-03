У Швеції закликали до "європейського відродження" на тлі тарифів Трампа

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що тарифи США мають бути знижені шляхом переговорів, та закликав до "європейського відродження" на тлі дій американського президента Дональда Трампа.

Його слова цитує газета The Guardian, передає "Європейська правда".

Крістерссон заявив, що Швеція розглядає оголошення США про тарифи як початок переговорів, в яких скандинавська країна прагне отримати якомога нижчі тарифи.

"Ми готові до дій у відповідь. Наш найкращий варіант – це, звичайно, переговори про угоду. Ми не хочемо зростання торговельних бар'єрів. Ми не хочемо торгової війни. Якщо це не вдасться, ЄС готовий до контрзаходів", – сказав він.

Водночас прем’єр Швеції наголосив, що його мета – не відплата, а зниження тарифів і збільшення торгівлі.

Він підкреслив, що "порядок, заснований на правилах, в якому ми працювали з часів Другої світової війни, зараз стоїть на хиткому ґрунті".

"Якщо ЄС вдасться провести реформи, тоді як інші країни або будуть виключені з глобальної торгівлі, або ізолюють себе від неї – тоді Європа буде у виграші. Світ потребує і заслуговує на європейське відродження. Швеція зробить свою частину цього процесу", – підсумував він.

Як відомо, увечері 2 квітня президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.