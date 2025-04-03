В Швеции призвали к "европейскому возрождению" на фоне тарифов Трампа

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что тарифы США должны быть снижены путем переговоров, и призвал к "европейскому возрождению" на фоне действий американского президента Дональда Трампа.

Его слова цитирует газета The Guardian, передает "Европейская правда".

Кристерссон заявил, что Швеция рассматривает объявление США о тарифах как начало переговоров, в которых скандинавская страна стремится получить как можно более низкие тарифы.

"Мы готовы к ответным действиям. Наш лучший вариант – это, конечно, переговоры о соглашении. Мы не хотим роста торговых барьеров. Мы не хотим торговой войны. Если это не удастся, ЕС готов к контрмерам", – сказал он.

В то же время премьер Швеции подчеркнул, что его цель – не возмездие, а снижение тарифов и увеличение торговли.

Он подчеркнул, что "порядок, основанный на правилах, в котором мы работали со времен Второй мировой войны, сейчас стоит на шаткой почве".

"Если ЕС удастся провести реформы, тогда как другие страны либо будут исключены из глобальной торговли, либо изолируют себя от нее – тогда Европа будет в выигрыше. Мир нуждается и заслуживает европейского возрождения. Швеция сделает свою часть этого процесса", – подытожил он.

Как известно, вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп официально объявил о начале "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Государства ЕС получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина будет иметь наименьший тариф в 10%. В ответ на это Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.