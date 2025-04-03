Власника авто, яке загорілось у центрі Амстердама, затримали – підозрюють спробу суїциду
Водія автомобіля, який зайнявся на центральній площі Дам в Амстердамі вдень 3 квітня, затримали правоохоронці.
Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NOS.
За даними нідерландської поліції, затриманий – чоловік у віці 50 років, громадянин Нідерландів. Він був раніше відомий правоохоронцям.
Існують "обґрунтовані підозри", що своїм вчинком чоловік хотів накласти на себе руки, тож його дії були навмисними, додали в поліції.
Наразі 50-річний чоловік серйозно поранений і перебуває в лікарні, але не опритомнів.
Нагадаємо, вдень у четвер у центрі Амстердама з невідомих причин спалахнув автомобіль. У результаті інциденту постраждав тільки водій авто, а пожежу швидко загасили.
Свідки події розповіли місцевим ЗМІ, що перед початком пожежі було щось схоже на вибух. Наразі рух транспорту в напрямку площі Дам перекрито.
Минулого тижня поблизу площі Дам стався інший інцидент – чоловік, якого поліція згодом ідентифікувала як українця, завдав поранень п’ятьом людям. Прокуратура допускає терористичний мотив.
В МЗС України повідомили, що зʼясовують особу нападника в Амстердамі і те, як він опинився в країні.