Водителя автомобиля, который загорелся на центральной площади Дам в Амстердаме днем 3 апреля, задержали правоохранители.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

По данным нидерландской полиции, задержанный – мужчина в возрасте 50 лет, гражданин Нидерландов. Он был ранее известен правоохранителям.

Существуют "обоснованные подозрения", что своим поступком мужчина хотел покончить с собой, поэтому его действия были преднамеренными, добавили в полиции.

Сейчас 50-летний мужчина серьезно ранен и находится в больнице, но не пришел в сознание.

Напомним, днем в четверг в центре Амстердама по неизвестным причинам вспыхнул автомобиль. В результате инцидента пострадал только водитель авто, а пожар быстро потушили.

Свидетели происшествия рассказали местным СМИ, что перед началом пожара было что-то похожее на взрыв. Сейчас движение транспорта в направлении площади Дам перекрыто.

На прошлой неделе вблизи площади Дам произошел другой инцидент – мужчина, которого полиция впоследствии идентифицировала как украинца, нанес ранения пяти людям. Прокуратура допускает террористический мотив.

В МИД Украины сообщили, что выясняют личность нападавшего в Амстердаме и то, как он оказался в стране.