Німеччина та Франція вимагають жорсткішої реакції ЄС на тарифи США

Франція та Німеччина наполягають на більш жорсткій реакції Євросоюзу на тарифні заходи президента США Дональда Трампа, яка могла б посилити позицію ЄС на переговорах.

Про це, як пише "Європейська правда", ідеться в публікації агентства Bloomberg.

За словами співрозмовників Bloomberg, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що ЄС має бути готовий відповісти на тарифи США контрзаходами проти американських технологій та послуг.

Париж хоче переконатися, що Євросоюз реагує всіма своїми інструментами для захисту інтересів ЄС, сказав один із співрозмовників агентства на умовах анонімності.

Своєю чергою віцеканцлер Німеччини Роберт Габек порівняв рішення Трампа із загарбницькою війною проти України" і заявив, що "масштаб і рішучість реакції (ЄС. – Ред.) повинні бути відповідними".

"Як я розумію, Дональд Трамп прогинається під тиском і коригує свої заяви під тиском, тож логічно, що він повинен відчути тиск. Цей тиск має бути вивільнений з боку Німеччини, Європи, в союзі з іншими країнами, і тоді ми побачимо, хто сильніший у цьому поєдинку з армреслінгу", – сказав Габек.

Як відомо, увечері 2 квітня президент США офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.