Германия и Франция требуют более жесткой реакции ЕС на тарифы США

Франция и Германия настаивают на более жесткой реакции Евросоюза на тарифные меры президента США Дональда Трампа, которая могла бы усилить позицию ЕС на переговорах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации агентства Bloomberg.

По словам собеседников Bloomberg, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ЕС должен быть готов ответить на тарифы США контрмерами против американских технологий и услуг.

Париж хочет убедиться, что Евросоюз реагирует всеми своими инструментами для защиты интересов ЕС, сказал один из собеседников агентства на условиях анонимности.

В свою очередь вице-канцлер Германии Роберт Габек сравнил решение Трампа с "захватнической войной против Украины" и заявил, что "масштаб и решительность реакции (ЕС. – Ред.) должны быть соответствующими".

"Как я понимаю, Дональд Трамп прогибается под давлением и корректирует свои заявления под давлением, поэтому логично, что он должен почувствовать давление. Это давление должно быть высвобождено со стороны Германии, Европы, в союзе с другими странами, и тогда мы увидим, кто сильнее в этом поединке по армреслингу", – сказал Габек.

Как известно, вечером 2 апреля президент США официально объявил о начале "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Государства ЕС получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина будет иметь наименьший тариф в 10%. В ответ на это Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.