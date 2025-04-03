У США перевірять роль глави Пентагону в інциденті з Signal

Генеральний інспектор Пентагону оцінить звинувачення в бік очільника відомства Піта Гегсета стосовно використання месенджера Signal для обміну конфіденційною інформацією.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на NBC News.

Згідно з заявою Офіса генерального інспектора Пентагону, він здійснить предметну оцінку звинувачень у тому, що міністр оборони використовував несекретний Signal для обговорення секретної інформації про військові дії в Ємені.

Заява генерального інспектора була зроблена у відповідь на запит, викладений у листі від 26 березня від голови та члена Комітету Сенату з питань збройних сил.

На додаток до перевірки дотримання Гегсетом правил поводження з секретною інформацією, генеральний інспектор Пентагону також перевірить, чи були дотримані правила зберігання офіційних даних.

Минулого тижня головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг опублікував матеріал, де стверджував, що радник Трампа питань з нацбезпеки Майкл Волц помилково додав його в чат Signal, де топпосадовці адміністрації обговорювали удари по Ємену.

Сам Гегсет та інші посадовці адміністрації Дональда Трампа неодноразово стверджували, що в чаті не було жодної секретної інформації.

ЗМІ раніше повідомили, що команда радника з національної безпеки США Волца створила цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.