В США проверят роль главы Пентагона в инциденте с Signal

Генеральный инспектор Пентагона оценит обвинения в сторону главы ведомства Пита Хегсета относительно использования мессенджера Signal для обмена конфиденциальной информацией.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News.

Согласно заявлению Офиса генерального инспектора Пентагона, он осуществит предметную оценку обвинений в том, что министр обороны использовал несекретный Signal для обсуждения секретной информации о военных действиях в Йемене.

Заявление генерального инспектора было сделано в ответ на запрос, изложенный в письме от 26 марта от председателя и члена Комитета Сената по вооруженным силам.

В дополнение к проверке соблюдения Хегсетом правил обращения с секретной информацией, генеральный инспектор Пентагона также проверит, были ли соблюдены правила хранения официальных данных.

На прошлой неделе главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал материал, где утверждал, что советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Волц ошибочно добавил его в чат Signal, где топ-чиновники администрации обсуждали удары по Йемену.

Сам Хегсет и другие чиновники администрации Дональда Трампа неоднократно утверждали, что в чате не было никакой секретной информации.

СМИ ранее сообщили, что команда советника по национальной безопасности США Волца создала целый ряд чатов в Signal для координации своей работы по таким вопросам, как Украина, Китай, Газа, политика на Ближнем Востоке, Африка и Европа.