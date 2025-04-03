ЗМІ: команда Волца створила щонайменше 20 чатів у Signal, зокрема щодо України

Команда радника з національної безпеки США Майка Волца створила цілу низку чатів у Signal для координації своєї роботи з таких питань, як Україна, Китай, Газа, політика на Близькому Сході, Африка і Європа.

Як пише "Європейська правда", про це виданню Politico стало відомо від чотирьох осіб, які особисто були додані в різноманітні чати Signal.

Двоє з них розповіли, що вони були учасниками або безпосередньо знають про щонайменше 20 таких чатів. Усі четверо заявили, що бачили випадки обговорення конфіденційної інформації.

"Це було звичайною справою – створювати чати на будь-яку тему національної безпеки", – сказав один з учасників чатів, додавши, що до груп часто входили члени уряду та інші високопосадовці.

Жоден з чотирьох співрозмовників не сказав, що їм відомо обмін засекреченою інформацією, але всі вони зазначили, що повідомлення в групових чатах містили конфіденційні деталі роботи з національної безпеки.

Газета The Wall Street Journal раніше повідомляла про існування інших групових чатів посадовців нацбезпеки у Signal, окрім того, що стосувався Ємену, про який стало відомо з публікації The Atlantic.

Ці останні викриття показують, що використання Signal в Раді нацбезпеки США широко поширене і є частиною стандартних операцій.

"Волц побудував увесь процес комунікації Ради нацбезпеки у Signal", – сказав один зі співрозмовників, який брав участь у численних групових чатах.

Волц і нові співробітники Ради нацбезпеки, за словами одного з джерел видання, вперше почали активно використовувати Signal під час перехідного періоду перед інавгурацією Трампа і ніколи не припиняли цього робити.

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