Шеф Пентагону заперечив витік інформації про військові плани через Signal

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що "ніхто не переписувався щодо військових планів" після того, як стало відомо, що головний редактор The Atlantic отримав доступ до чату групи Signal.

Про це він сказав у коментарі Fox News у понеділок, 25 березня, пише "Європейська правда".

У своїх перших коментарях щодо цього інциденту Гегсет назвав редактора "брехливим" і "дискредитованим так званим журналістом", посилаючись на попередні критичні репортажі видання про Трампа.

"Ніхто не переписувався щодо військових планів, і це все, що я можу сказати щодо цього", – заявив шеф Пентагону.

Нагадаємо, головний редактор журналу The Atlantic Джеффрі Голдберг у матеріалі в понеділок, 25 березня, розповів, як його випадково додали до групового чату в Signal, де посадовці адміністрації Трампа обговорювали плани авіаударів по хуситах у Ємені.

Учасники чату публікували таємну інформацію, зокрема про питання національної безпеки та оперативну розвідку, яку за законом не можна поширювати за межами захищених урядових систем звʼязку.

Сам Трамп заявив, що йому "нічого не відомо" про матеріал The Atlantic та інцидент із Signal.

Низка експосадовців у США, дотичних до оборонно-безпекової сфери, називають абсолютно кричущим обговорення топпосадовцями Трампа конфіденційних деталей операції у чаті в Signal.