У партії Шольца схвалили коаліційну угоду, наблизивши формування уряду

Соціал-демократична партія Німеччини схвалила коаліційну угоду з Християнсько-демократичним союзом, що наближає формування нового уряду.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

За даними партії, 84,6% членів проголосували "за", 15,4% – "проти".

Голосування проходило в електронному форматі і закінчилось опівночі, в ньому взяли участь 56% членів СДПН.

З 15 квітня 358 тисяч членів СДПН могли проголосувати онлайн за 144-сторінковий договір під назвою "Відповідальність за Німеччину".

Раніше документ схвалили правління ХСС і невеликий з'їзд ХДС.

Соціал-демократи планують представити своїх семи міністрів нового уряду в понеділок. Найімовірніше, Борис Пісторіус залишиться міністром оборони. Також ЗМІ припускають, що співлідер партії Ларс Клінгбейль стане віцеканцлером і міністром фінансів.

Раніше своїх кандидатів в новий уряд представив ХДС. Детальніше про нього читайте у статті: Мерц та його команда: хто увійде у новий уряд Німеччини і що це означає для України