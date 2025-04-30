Мерц та його команда: хто увійде у новий уряд Німеччини і що це означає для України

Вже за тиждень – 6 травня – у Бундестазі заплановане затвердження Фрідріха Мерца на посаді канцлера. Якщо голосування пройде без сюрпризів, то через два з половиною місяці після виборів Німеччина отримає новий уряд, а її союзники – політично стабільний Берлін.

А напередодні стали відомими обриси того, як виглядатиме кабінет міністрів наступного канцлера.

Християнсько-демократичний союз (ХДС) Фрідріха Мерца та її сестринська партія з Баварії Християнсько-соціальний союз (ХСС) назвали імена майбутніх міністрів. Ці дві партії висувають на посади міністрів десять кандидатур.

Ще сім має назвати Соціал-демократична партія (СДПН). Офіційне оголошення міністрів з її квоти має відбутися найближчими днями, тільки-но партія завершить голосування за коаліційну угоду. Проте і тут ключові персоналії вже відомі.

В Україні традиційно увага найбільше прикута до портфелів тих міністрів, які опікуються зовнішньою політикою та обороною.

І тут сподівання оптимістичні.

У Міністерстві закордонних справ керуватиме Йоганн Вадефуль, досвідчений політик у питаннях зовнішньої політики та оборони, який у недалекому минулому виступав за надання дозволу Україні бити німецькою зброєю вглиб території Росії. А в Міністерстві оборони збереже посаду один із найбільших прихильників України Борис Пісторіус.

Не менш важливими є кандидати на посади міністрів внутрішніх справ, що відповідатиме за міграцію та захист кордонів, та економіки, чиїм завданням буде підняти ослаблену німецьку економіку "з колін". І тут не обійшлося без сюрпризів.

Хто працюватиме в майбутньому уряді Німеччини – далі у статті.

Уряд з єдиним зовнішнім голосом

У нової німецької коаліції буде перевага всього у 13 голосів, тому, щоб Бундестаг затвердив Мерца канцлером, необхідна мобілізація практично всіх членів нової парламентської більшості. І звичайно, СДПН ще має затвердити коаліційну угоду. У ХДС/ХСС переконані, що все це – лише формальність, тому 6 травня новий уряд зможе почати працювати.

Тож напередодні ХДС і ХСС представили імена шістьох чоловіків і чотирьох жінок, яких делегують очолити міністерства.

До квоти ХДС відійшли посади міністрів закордонних справ, економіки й енергетики, транспорту, охорони здоров'я, цифровізації та модернізації держави, освіти та сім'ї, а також посада міністра з особливих доручень, який за сумісництвом буде і головою канцелярії Мерца.

Представники ХСС очолять Міністерство внутрішніх справ, новостворене Міністерство досліджень і космонавтики, а також Міністерство продовольства і сільського господарства.

Натомість соціал-демократи отримають не менш важливі портфелі міністрів фінансів та оборони, а також – праці та соціальних справ, розвитку, довкілля та клімату, юстиції, будівництва та житлового господарства.

У порівнянні з урядом Шольца в кабінеті Мерца буде кілька важливих змін.

Фактично ліквідується "суперміністерство" економіки та кліматичної дії, створене під віцеканцлера від "Зелених" Роберта Габека. Економічний портфель отримає ХДС, тоді як кліматичні питання перейдуть СДПН.

Крім того, буде окреме Міністерство з питань цифровізації, що відображає прагнення нової влади приділити особливу увагу дещо повільному руху Німеччини на цьому треку.

А ще примітно, що ХДС уперше за майже шість десятиліть дісталася посада міністра закордонних справ.

Востаннє християнські демократи керували дипломатичним відомством аж у 60-ті роки минулого сторіччя.

Тоді міністром був Герхард Шредер (однофамілець колишнього канцлера від СДПН та одіозного друга Путіна).

Те, що канцлер та керівник МЗС тепер будуть з однієї політичної сили, дає надію на більш узгоджену зовнішньополітичну лінію Берліна – на відміну від уряду Шольца, де представниця "Зелених" Анналена Бербок часто мала відмінну від канцлера позицію.

Тим більше, що майбутній голова німецького МЗС має репутацію однодумця Мерца та "жорсткого командного гравця".

Проукраїнські МЗС і Міноборони

Як уже йшлося вище, кандидати на посади міністрів закордонних справ та оборони вселяють оптимізм, оскільки і Борис Пісторіус, і Йоганн Вадефуль є цілком проукраїнськими.

Причому Пісторіус, нині найпопулярніший у Німеччині політик, у попередньому уряді Німеччини чи не найвідвертіше діяв та висловлювався на захист України – варто згадати його свіжу пряму критику "мирних ідей" Трампа: мовляв, капітулювати Україна могла б і без допомоги США.

Оскільки Пісторіус за понад два роки на посаді вже добре відомий українцям, зупинимось детально на біографії і поглядах Вадефуля.

62-річний майбутній очільник німецького МЗС є юристом за освітою та досвідченим політиком. Будучи депутатом Бундестагу з 2009 року, в останні роки він був заступником голови парламентської фракції ХДС/ХСС, яку з 2022 року очолював Мерц.

Вадефуль активно займався міжнародними питаннями і вважався найвищим політичним діячем у сфері зовнішньої політики та безпеки парламентської фракції ХДС/ХСС, хоча й у пресі був, мабуть, не таким помітним, як його більш активні колеги по партії, як, до прикладу, Родеріх Кізеветтер.

З 2010 року Вадефуль був членом німецької делегації у ПАРЄ, а в останні роки – і керівником делегації у парламентській асамблеї НАТО та її віцепрезидентом.

Вадефуль тісно взаємодіяв з Мерцом та консультував його з питань зовнішньої політики.

Тож не дивно, що його називають близькою довіреною особою майбутнього канцлера.

В останні тижні, на тлі обговорень шляхів мирного врегулювання в Україні, Вадефуль зустрічався з міністрами закордонних справ у Парижі, Лондоні та Варшаві, де входив у курс справ, готуючись до посади. Він висловлював переконання, що Німеччина повинна брати участь у розробці концепції "коаліції рішучих" для України, чим він і займався.

За час повномасштабного вторгнення РФ Вадефуль, ще сидячи на лаві опозиції, відстоював міцну підтримку України та критикував уряд Шольца за несміливі дії.

Суголосно з Мерцом він наполягав, що Україна має отримати необхідну зброю якнайшвидше, у тому числі ракети Taurus. У його робочому кабінеті можна навіть побачити крихітну модель цієї ракети (примітно, що сам Вадефуль є підполковником запасу та служив у протиповітряній обороні).

В лютому Вадефуль став об’єктом "розіграшу" російських пранкерів Вована та Лексуса, які прикинулися членами команди українського президента та розпитували його про все ті ж Taurus і військову підтримку України.

Майбутній міністр підтвердив готовість передати Києву ракети Taurus, однак виключає відправлення в Україну військового контингенту – насамперед, через низький рівень підтримки такого кроку у німецькому суспільстві.

Після висунення на посаду Вадефуль запевнив, що МЗС та офіс канцлера будуть проводити послідовну зовнішню політику. А щодо України пообіцяв: німецький уряд не дозволить диктувати Києву умови мирної угоди для припинення бойових дій.

В останньому розлогому інтерв’ю перед висуненням на посаду Вадефуль заявив, що свобода Німеччини захищається на Донбасі, а Владімір Путін – "деструктивний, агресивний та голодний". Вадефуль підтримав членство України в НАТО, проте дав зрозуміти, що поки триває війна, це питання є проблематичним і зосереджуватись на ньому не варто.

Він висловлював обурення, що президент США перекладає відповідальність за війну на Україну, а виступ віцепрезидента Джей Ді Венса в Мюнхені характеризував як напад на демократичну систему в Європі.

Утім, можна очікувати, що новий міністр попри все намагатиметься зміцнити трансатлантичні зв’язки, оскільки вважає, що протистояння з Росією та Китаєм США та Європа можуть виграти лише разом.

Сюрпризи з бізнесу та радикальне МВС

В цілому ж список висуванців Мерца у міністри оцінюють як суміш експертів та його надійних союзників.

Розширене Міністерство освіти та сім'ї очолить міністерка освіти землі Шлезвіг-Гольштейн Карін Прін, тоді як кілька портфелів відійдуть лояльним партійним функціонерам. Посада міністра охорони здоров’я дістанеться Ніні Варкен, експертці ХДС із внутрішніх справ, а посада міністра транспорту – Патріку Шнідеру, одному з парламентських менеджерів фракції ХДС/ХСС.

На своїй майбутній посаді Шнідер, ймовірно, відіграватиме ключову роль впровадженні величезного спеціального фонду для інфраструктури у розмірі 500 мільярдів євро.

Міністром з особливих доручень та за сумісництвом керівником відомства канцлера стане Торстен Фрай, дуже близький союзник Мерца, добре обізнаний з усіма політичними питаннями.

Найбільше запитань у німецької громадськості виникло до двох міністрів.

Оголошені кандидати на посади міністрів економіки та цифровізації не фігурували в обговореннях преси та стали сюрпризом.

Міністерство економіки повинна очолити Катеріна Райхе, топменеджерка енергетичної компанії Westenergie, а нове Міністерство цифровізації та модернізації – Карстен Вільдбергер, керівник міжнародної компанії Ceconomy AG, що керує понад 1000 магазинами побутової електроніки, у тому числі MediaMarkt та Saturn.

Швидкий перехід Райхе та Вільдбергера з бізнесу в уряд викликав занепокоєння, чи не матимуть лобісти значного впливу на нових міністрів. А висунення Райхе стало ледь не сенсацією. Практично затвердженим на чи не найвпливовішу посаду в уряді вважався генеральний секретар ХДС Карстен Ліннеман. Проте коли стало відомо, що Мінекономіки не охоплюватиме соціальні справи та працю, які відійшли соціал-демократам, той відмовився.

Очікується, що Райхе як менеджерка у сфері енергетики займеться корекцією "зеленого" переходу Німеччини, й дехто побоюється, що вона надто відстоюватиме роль викопного палива. Райхе не є політичним важковаговиком, хоча вона була членом Бундестагу з 1998 по 2015 роки. Цікаво, що вона стане першою представницею Східної Німеччини на цій посаді.

Тим часом перше в історії Німеччини окреме Міністерство з цифровізації Вільдбергера відповідатиме за впровадження штучного інтелекту та розширення мережі оптоволоконного інтернету по всій Німеччині. Але оскільки майбутній міністр не має політичного досвіду, лунають застереження, наскільки ефективним він буде у реалізації поставлених завдань.

Висунення Християнсько-соціальним союзом Александра Добріндта на пост міністра внутрішніх справ свідчить про майбутній жорсткіший курс Німеччини у сфері міграції.

Давній член баварського ХСС, Добріндт відстоює суворіші правила надання притулку, швидшу депортацію тих заявників, кому було відмовлено, та скорочення соціальних виплат для мігрантів. Минулого року Добріндт відзначився заявою про необхідність вислати українських біженців, які не влаштувалися на роботу, у безпечні регіони України.

Заступниця голови ХСС Доротеє Бер має очолити Міністерство досліджень, технологій та космосу, а депутат Бундестагу від ХСС Алоїс Райнер стане новим міністром сільського господарства.

Як уже зазначалось вище,

найближчими днями імена своїх міністрів офіційно оголосить і СДПГ.

Тут найбільша увага прикута до посади міністра фінансів – те, наскільки вона може бути впливовою, показав приклад попереднього міністра від Вільної демократичної партії Крістіана Лінднера, чия позиція призвела до розпаду трипартійної коаліції Шольца.

Вважається, що на найважливішу після канцлера посаду претендує співлідер СДПН Ларс Клінгбайль, нова найвпливовіша фігура соціал-демократів. Він може зайняти цю посаду та одночасно стати віцеканцлером.

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Новий німецький уряд почне роботу на тлі безпрецедентних викликів: слабка економіка, зростання рейтингів ультраправих, торгова війна США та деструктивна поведінка президента Дональда Трампа, який порушує світовий порядок, все більш ворожа Росія та четвертий рік повномасштабної війни в Україні.

Як вже розповідала "ЄП", партія Фрідріха Мерца втрачає підтримку ще до початку роботи уряду. І на тлі всіх цих обставин Мерц планує посилити геополітичну вагу Німеччини та її лідерство у Європі, що буде, без сумнівів, непростим завданням.

"Альтернатива для Німеччини" буде відстежувати найдрібніші провали уряду, тож йому доведеться докласти величезних зусиль, щоб не лише не посилити розчарування німецьких виборців, а й дати їм відчути реальні позитивні зміни та повернути втрачену довіру до партій демократичного центру.

Авторка: Христина Бондарєва,

журналістка "Європейської правди"