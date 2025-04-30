В партии Шольца одобрили коалиционное соглашение, приблизив формирование правительства

Социал-демократическая партия Германии одобрила коалиционное соглашение с Христианско-демократическим союзом и Христианско-социальным союзом, что приближает формирование нового правительства.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

По данным партии, 84,6% членов проголосовали "за", 15,4% – "против".

Голосование проходило в электронном формате и закончилось в полночь, в нем приняли участие 56% членов СДПГ.

С 15 апреля 358 тысяч членов СДПГ могли проголосовать онлайн за 144-страничный договор под названием "Ответственность за Германию".

Ранее документ одобрили правление ХСС и небольшой съезд ХДС.

Социал-демократы планируют представить своих семь министров нового правительства в понедельник. Скорее всего, Борис Писториус останется министром обороны. Также СМИ предполагают, что сопредседатель партии Ларс Клингбайль станет вице-канцлером и министром финансов.

Ранее своих кандидатов в новое правительство представила партия ХДС. Подробнее читайте в статье: Мерц и его команда: кто войдет в новое правительство Германии и что это значит для Украины