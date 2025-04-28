Партія майбутнього канцлера Німеччини наблизила формування коаліційного уряду

Консервативний Християнсько-демократичний союз Німеччини схвалив коаліційну угоду, подолавши одну з останніх перешкод для формування нового уряду на чолі з Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посланням на Spiegel.

Очолюваний Мерцом ХДС схвалив 144-сторінкову коаліційну угоду "Відповідальність за Німеччину" на партійному зʼїзді в Берліні 28 квітня – після того, як на початку місяця це зробив Християнсько-соціальний союз.

Коаліційну угоду ще має схвалити Соціал-демократична партія Німеччини: її 358 тисяч членів зможуть віддати голос до вечора вівторка, а результати оголосять у середу, 30 квітня.

Християнсько-демократичний союз (ХДС) і Християнсько-соціальний союз (ХСС), а також Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) 9 квітня офіційно оголосили про формування коаліції.

Вибори у Бундестазі нового канцлера, який замінить на посаді Олафа Шольца, відбудуться 6 травня.

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