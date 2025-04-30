У Лондоні біля посольства Ізраїлю затримали чоловіка з ножем
Біля посольства Ізраїлю у Лондоні затримали чоловіка з ножем, йому висувають звинувачення за кількома статтями.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
У середу 30 квітня британська поліція повідомила про арешт поблизу посольства Ізраїлю у Лондоні чоловіка з ножем, який, як вважають, збирався пробратися на територію дипмісії.
Затримання відбулося ще увечері в понеділок, у середу йому висунули звинувачення у підготовці теракту та володінні холодною зброєю та мають обирати запобіжний захід. Чоловіку 33 роки, його звати Абдулла Сабах Альбадрі.
У поліції Лондона зазначили, що не розшукують більше нікого у зв’язку з цією ситуацією і ширшої загрози для громадськості немає.
Посольство Ізраїлю заявило, що британська поліція зірвала замах на теракт.
"Вдячні британським службам безпеки за негайну реакцію і триваючі зусилля для забезпечення безпеки посольства. Посольство Ізраїлю не вийде залякати ніякими терористичними загрозами", – відреагували у дипмісії.
Нагадаємо, у неділю під час марафону у Лондоні затримали пропалестинських протестувальників, що втрутилися з акцією.
У Швеції цього тижня трьох підлітків визнали винними у нападі на офіс ізраїльської компанії.