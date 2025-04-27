Під час марафону у Лондоні затримали пропалестинських протестувальників, що втрутилися з акцією

У Лондоні затримали двох пропалестинських протестувальників, які розсипали на Тауерському мосту червоний порошок перед тим, як там мали пробігати учасники марафону.

Про це повідомляє SkyNews, пише "Європейська правда".

Активісти ініціативи Youth Demand, що вимагає від уряду торгового ембарго проти Ізраїлю, перескочили через бар’єри для публіки та розсипали на маршруті марафону червоний порошок.

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Усе це сталося в останній момент перед тим, як по мосту мали пробігати перші учасники-чоловіки.

"Персонал події втрутився і прибрав протестувальників з маршруту елітних бігунів, вони змогли пробігти без перешкодно", – зазначили у поліції.

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Після того підійшла поліція, активістів затримали на місці. Їм загрожують звинувачення у порушенні громадського порядку.

Кольоровий порошок, за першими висновками, виявився пофарбованою крейдою і не становив ніякої загрози для присутніх.

У лондонському марафоні цього разу брали участь понад 56 тисяч бігунів.

Нагадаємо, в середині квітня в Амстердамі затримали частину пропалестинських активістів, які зайняли будівлю університету, вимагаючи від нього розірвати звʼязки з Ізраїлем.

Група британських правозахисників у квітні звернулась у поліцію з метою ініціювати розслідування щодо десятьох британських громадян-військовослужбовців ізраїльської армії, звинувачуючи їх у скоєнні воєнних злочинів у секторі Гази.