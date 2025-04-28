У Швеції трьох підлітків визнали винними у нападі на офіс ізраїльської компанії

Окружний суд шведського міста Гетеборг у понеділок, 28 квітня, виніс вирок трьом підліткам, причетним до збройного нападу на офіс ізраїльського оборонного підрядника Elbit Systems в жовтні минулого року.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Один із підлітків, якому на момент нападу було 15 років, був засуджений до 20 місяців утримання у виправному закладі для неповнолітніх за підбурювання до замаху на вбивство.

Суд встановив, що він переконав виконавця відкрити вогонь біля входу в будівлю, усвідомлюючи ризик загибелі людей. Адвокат засудженого відмовився коментувати рішення суду.

Ще двох підлітків виправдали за обвинуваченням у пособництві замаху на вбивство, проте визнали винними у менш тяжких злочинах – пособництві у погрозах, порушенні законів про зброю та залученні до злочину неповнолітнього.

Четвертий учасник нападу, який безпосередньо стріляв, на момент злочину був 13-річним і, відповідно до шведського законодавства, не міг бути притягнутий до кримінальної відповідальності.

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Суд не оприлюднив мотивів нападу.

Після інциденту поліція посилила заходи безпеки навколо ізраїльських та єврейських об'єктів у Швеції. Останніми роками країна стикається зі зростанням рівня збройного насильства, значною мірою спричиненого діяльністю кримінальних угруповань. Мінімальний вік кримінальної відповідальності у Швеції становить 15 років.

У Данії в листопаді оголосили вирок 16-річному підлітку зі Швеції, якого впіймали на підготовці замовного вбивства у Копенгагені.

Люди, які влаштували вибухи неподалік посольства Ізраїлю у Копенгагені на початку жовтня, також виявилися хлопцями зі Швеції.

У січні писали, що у Швеції консультативна комісія пропонує уряду тимчасово посилити відповідальність за тяжкі злочини з 14-річного віку.