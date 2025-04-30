В Лондоне возле посольства Израиля задержали мужчину с ножом

Возле посольства Израиля в Лондоне задержали мужчину с ножом, ему предъявят обвинения по нескольким статьям.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В среду, 30 апреля, британская полиция сообщила об аресте возле посольства Израиля в Лондоне мужчины с ножом, который, как считают, собирался пробраться на территорию дипмиссии.

Задержание произошло еще вечером в понедельник, в среду ему предъявили обвинения в подготовке теракта и хранении холодного оружия, и должны выбрать меру пресечения. Мужчине 33 года, его зовут Абдулла Сабах Альбадри.

В полиции Лондона отметили, что не разыскивают больше никого в связи с этой ситуацией и более широкой угрозы для общественности нет.

Посольство Израиля заявило, что британская полиция сорвала покушение на теракт.

"Благодарны британским службам безопасности за оперативную реакцию и продолжающиеся усилия по обеспечению безопасности посольства. Посольство Израиля не поддастся запугиванию никакими террористическими угрозами", – отреагировали в дипмиссии.

Напомним, в воскресенье во время марафона в Лондоне задержали пропалестинских протестующих, которые вмешались со своей акцией.

В Швеции на этой неделе троих подростков признали виновными в нападении на офис израильской компании.