Топгенерал НАТО вважає, що Україна вирішила "деякі" проблеми нестачі людей на фронті

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі вважає, що Україні вдалося вирішити "деякі" проблеми з нестачею людей на лінії фронту.

Про це він сказав під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил, повідомляє "Європейська правда".

Генерал відзначив, що росіяни, схоже, "страждають від нестачі бронетехніки і нестачі живої сили".

"Українці, зі свого боку, зайняли дуже сильні оборонні позиції, добре окопалися і, схоже, вирішили деякі свої проблеми з кадрами, які були дуже гострими минулої осені", – сказав він.

"Вони збільшили кількість людей, доступних для мобілізації, – продовжив генерал Каволі. – Вони збільшили кількість людей, доступних для добровільного залучення (до армії), і вони добре попрацювали над тим, щоб перемістити людей зі штаб-квартири на фронт".

Каволі також не вважає, що Україна приречена програти війну, хоча і не вірить у спроможність українського війська на великий контрнаступ, спроможний звільнити усі окуповані Росією території.

Коментарі генерала Каволі з'явилися після того, під час сварки у Білому домі з Володимиром Зеленський віцепрезидент США Джей Ді Венс поскаржився на нестачу людей в українській армії.