Топгенерал НАТО: Україна не приречена на поразку у війні

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі не вважає, що Україна приречена програти війну.

Про це він сказав під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил, повідомляє "Європейська правда".

У відповідь на запитання, чи приречені українці на поразку, генерал відповів: "Ні".

"У війні немає нічого неминучого, і українці зараз перебувають на дуже сильних оборонних позиціях, і повільно покращують свою здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції", – зазначив Каволі.

Разом з тим він визнав, що зараз "важко уявити собі великий український наступ", який очистить "кожен квадратний дюйм" території України від російської окупації.

"Але так само важко уявити, що Україна зазнає краху і програє цей конфлікт. Я не думаю, що українська поразка є неминучою", – переконаний Каволі.

Він також погодився з тим, що українська армія пройшла еволюцію "від солдата з гвинтівкою до справді серйозної сучасної військової сили".

Його коментарі з’явились на тлі повідомлень про те, що США можуть уперше проігноруювати зустріч формату "Рамштайн", який надає військову підтримку Україні.

На прийдешньому засіданні Контактної групи, яке відбудеться у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, співголовуватимуть Британія та Німеччина.