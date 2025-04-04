Топ-генерал НАТО считает, что Украина решила "некоторые" проблемы нехватки людей на фронте

Главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи считает, что Украине удалось решить "некоторые" проблемы с нехваткой людей на линии фронта.

Об этом он сказал во время слушаний в комитете Сената США по вопросам вооруженных сил, сообщает "Европейская правда".

Генерал отметил, что россияне, похоже, "страдают от недостатка бронетехники и недостатка живой силы".

"Украинцы, со своей стороны, заняли очень сильные оборонительные позиции, хорошо окопались и, похоже, решили некоторые свои проблемы с кадрами, которые были очень острыми прошлой осенью", – сказал он.

"Они увеличили количество людей, доступных для мобилизации, – продолжил генерал Каволи. – Они увеличили количество людей, доступных для добровольного привлечения (в армию), и они хорошо поработали над тем, чтобы переместить людей из штаб-квартиры на фронт".

Каволи также не считает, что Украина обречена проиграть войну, хотя и не верит в способность украинского войска на большое контрнаступление, способное освободить все оккупированные Россией территории.

Комментарии генерала Каволи появились после того, как во время ссоры в Белом доме с Владимиром Зеленский вице-президент США Джей Ди Вэнс пожаловался на нехватку людей в украинской армии.