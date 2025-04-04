Трамп готовий знизити тарифи, якщо інші країни запропонують щось "феноменальне"

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий знизити свої тарифи, якщо інші країни зможуть запропонувати щось "феноменальне".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Трамп сказав 3 квітня на борту свого літака у четвер, його цитує Bloomberg.

Трамп широко захищав свою тарифну програму, незважаючи на обвал фондового ринку. Він сказав, що радий зниженню процентних ставок і вірить, що економічна турбулентність вщухне.

"Тарифи дають нам велику силу для ведення переговорів", – сказав Трамп, додавши, що "кожна країна дзвонила нам".

На запитання, чи означає це, що він розглядає можливість послаблення тарифів, Трамп відповів, що це "залежить".

"Якщо хтось скаже, що ми дамо вам щось таке феноменальне, поки що вони дають нам щось хороше", – сказав Трамп.

Як повідомлялося, 2 квітня Трамп розпочав "торгову війну" зі світом.

Глава Єврокомісії заявила, що тарифи Трампа є серйозним ударом по світовій економіці, і ЄС готує відповідь на це.

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