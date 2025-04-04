Трамп готов снизить тарифы, если другие страны предложат что-то "феноменальное"

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов снизить свои тарифы, если другие страны смогут предложить что-то "феноменальное".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп сказал 3 апреля на борту своего самолета в четверг, его цитирует Bloomberg.

Трамп широко защищал свою тарифную программу, несмотря на обвал фондового рынка. Он сказал, что рад снижению процентных ставок и верит, что экономическая турбулентность утихнет.

"Тарифы дают нам большую силу для ведения переговоров", – сказал Трамп, добавив, что „каждая страна звонила нам".

На вопрос, означает ли это, что он рассматривает возможность ослабления тарифов, Трамп ответил, что это "зависит".

"Если кто-то скажет, что мы дадим вам что-то такое феноменальное, пока что они дают нам что-то хорошее", – сказал Трамп.

Как сообщалось, 2 апреля Трамп начал "торговую войну" с миром.

Глава Еврокомиссии заявила, что тарифы Трампа являются серьезным ударом по мировой экономике, и ЕС готовит ответ на это.

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