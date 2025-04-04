Politico: тарифи Трампа загрожують виробництву зброї у США

Оголошена президентом США Дональдом Трампом тарифна політика може загрожувати американському виробництву зброї.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає видання, якщо тарифна програма Трампа буде реалізована, це може заплутати глобальні ланцюжки поставок, на створення яких Пентагон витратив десятиліття, зробити американську зброю дорожчою та ускладнити міжнародні зусилля з протидії Китаю.

На думку десятка дипломатів, законодавців, посадовців і аналітиків оборонної промисловості, американський підхід "йти напролом" у поєднанні з цими ширшими загрозами може змусити скептично налаштованих партнерів шукати співпраці в інших місцях.

А це призведе до руйнування галузі, що зруйнує довіру і передбачуваність глобальних оборонних відносин, які вже давно приносять користь Вашингтону і його союзникам.

"У нас є вимоги, і ми будемо робити те, що має сенс для нас. Ми дійсно дивимось на те, що нам потрібно розвивати у себе вдома", – сказав дипломат з країни НАТО на умовах анонімності.

Пентагон витратив десятиліття на створення, фінансування і розвиток глобальної мережі постачальників і компаній, які тепер зіткнулися з тарифами.

Не зробивши винятків для оборонної галузі, адміністрація Трампа може звести нанівець значну частину цієї роботи, затримуючи виробництво американської зброї як для США, так і для інших покупців.

Глобальні тарифи – від 20% на імпорт з Європейського Союзу до 10% на товари з Великої Британії та Австралії – також, імовірно, вплинуть на співробітництво в галузі оборони, яке тривалий час вважалося успішним спільним підприємством.

До таких програм належать програма винищувачів F-35, а також важливі проєкти в галузі ракетної та протиповітряної оборони з Норвегією та Ізраїлем.

Сенатор Марк Келлі, який є членом Комітету з питань збройних сил, зазначив, що глобальний ланцюг поставок настільки складний, що деякі оборонні продукти перетинають кордони кілька разів під час збирання, тим самим накопичуючи щоразу дедалі більше тарифів.

"Ціни зростатимуть, і ціни, які має платити Міністерство оборони, зростатимуть. Наш оборонний бюджет, якщо ми хочемо утримувати той самий тип збройних сил, стане дорожчим", – сказав Келлі.

Як відомо, увечері 2 квітня президент США офіційно оголосив про початок "торгової" війни одночасно з усіма державами світу, запровадивши мита від 10% до 50% на імпорт до США залежно від країни походження.

Держави ЄС отримають митний тариф у 20% для експорту в США. Україна матиме найменший тариф у 10%. У відповідь на це Брюссель готує екстрені заходи, аби помʼякшити наслідки тарифів Трампа.

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