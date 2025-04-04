Politico: тарифы Трампа угрожают производству оружия в США

Объявленная президентом США Дональдом Трампом тарифная политика может угрожать американскому производству оружия.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, если тарифная программа Трампа будет реализована, это может запутать глобальные цепочки поставок, на создание которых Пентагон потратил десятилетия, сделать американское оружие дороже и усложнить международные усилия по противодействию Китаю.

По мнению десятка дипломатов, законодателей, чиновников и аналитиков оборонной промышленности, американский подход "идти напролом" в сочетании с этими более широкими угрозами может заставить скептически настроенных партнеров искать сотрудничества в других местах.

А это приведет к разрушению отрасли, что разрушит доверие и предсказуемость глобальных оборонных отношений, которые уже давно приносят пользу Вашингтону и его союзникам.

"У нас есть требования, и мы будем делать то, что имеет смысл для нас. Мы действительно смотрим на то, что нам нужно развивать у себя дома", – сказал дипломат из страны НАТО на условиях анонимности.

Пентагон потратил десятилетия на создание, финансирование и развитие глобальной сети поставщиков и компаний, которые теперь столкнулись с тарифами.

Не сделав исключений для оборонной отрасли, администрация Трампа может свести на нет значительную часть этой работы, задерживая производство американского оружия как для США, так и для других покупателей.

Глобальные тарифы – от 20% на импорт из Европейского Союза до 10% на товары из Великобритании и Австралии – также, вероятно, повлияют на сотрудничество в области обороны, которое долгое время считалось успешным совместным предприятием.

К таким программам относятся программа истребителей F-35, а также важные проекты в области ракетной и противовоздушной обороны с Норвегией и Израилем.

Сенатор Марк Келли, который является членом Комитета по вооруженным силам, отметил, что глобальная цепь поставок настолько сложна, что некоторые оборонные продукты пересекают границы несколько раз во время сборки, тем самым накапливая каждый раз все больше тарифов.

"Цены будут расти, и цены, которые должно платить Министерство обороны, тоже будут расти. Наш оборонный бюджет, если мы хотим содержать тот же тип вооруженных сил, станет дороже", – сказал Келли.

Как известно, вечером 2 апреля президент США официально объявил о начале "торговой" войны одновременно со всеми государствами мира, введя пошлины от 10% до 50% на импорт в США в зависимости от страны происхождения.

Государства ЕС получат таможенный тариф в 20% для экспорта в США. Украина будет иметь наименьший тариф в 10%. В ответ на это Брюссель готовит экстренные меры, чтобы смягчить последствия тарифов Трампа.

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