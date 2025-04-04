Розвідка Естонії: окупаційна армія РФ посилює тиск на всіх ділянках фронту

За останній тиждень середня кількість атак російських окупаційних військ наблизилася до 200 атак на добу, що свідчить про зростання тиску, йдеться в оперативному зведенні Сил оборони Естонії про бойові дії в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Як зазначили естонські розвідники, ознак зниження військової активності або підготовки до можливого перемир'я з боку Росії, як і раніше, не спостерігається.

"Імовірно, Росія прагне максимально використовувати поточну ситуацію, утримуючи високий темп наступів. Її основна мета – виснажити українські військові ресурси до можливого укладення угод, які обмежуватимуть інтенсивність бойових дій", – ідеться у зведенні.

За даними Сил оборони Естонії, Покровський напрямок у Донецькій області, як і раніше, залишається основним ударним напрямком.

"Попри те, що на нього припадає близько 40% від усіх добових атак, ЗС РФ уже кілька тижнів не досягають значного успіху в цьому районі. Загалом російські сили незначно просунулися в населених пунктах. У зв'язку з цим вони намагаються посилити наступ за їхніми межами, щоб порушити українські логістичні канали", – йдеться в огляді.

На інших ділянках фронту за останній тиждень значних змін не відбулося.

Водночас в естонській розвідці зазначили, що зі свого боку ЗСУ продовжують чинити тиск на прикордонні райони Курської та Бєлгородської областей.

Раніше естонська розвідка також повідомляла, що Росія майже звільнила Курщину, де її війська мародерять.

Своєю чергою в НАТО вважають, що російські війська не мають помітного шансу на прорив лінії оборони ЗСУ.