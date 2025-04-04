Разведка Эстонии: оккупационная армия РФ усиливает давление на всех участках фронта

За последнюю неделю среднее количество атак российских оккупационных войск приблизилось к 200 атакам в сутки, что свидетельствует о росте давления, говорится в оперативной сводке Сил обороны Эстонии о боевых действиях в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Как отметили эстонские разведчики, признаков снижения военной активности или подготовки к возможному перемирию со стороны России по-прежнему не наблюдается.

"Вероятно, Россия стремится максимально использовать текущую ситуацию, удерживая высокий темп наступлений. Ее основная цель – истощить украинские военные ресурсы до возможного заключения соглашений, которые будут ограничивать интенсивность боевых действий", – говорится в сводке.

По данным Сил обороны Эстонии, Покровское направление в Донецкой области по-прежнему остается основным ударным направлением.

"Несмотря на то, что на него приходится около 40% от всех суточных атак, ВС РФ уже несколько недель не достигают значительного успеха в этом районе. В целом российские силы незначительно продвинулись в населенных пунктах. В связи с этим они пытаются усилить наступление за их пределами, чтобы нарушить украинские логистические каналы", – говорится в обзоре.

На других участках фронта за последнюю неделю значительных изменений не произошло.

В то же время в эстонской разведке отметили, что со своей стороны ВСУ продолжают оказывать давление на приграничные районы Курской и Белгородской областей.

Ранее эстонская разведка также сообщала, что Россия почти освободила Курскую область, где ее войска мародерствуют.

В свою очередь в НАТО считают, что российские войска не имеют заметного шанса на прорыв линии обороны ВСУ.