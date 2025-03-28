Сили оборони Естонії: Росія майже звільнила Курщину, де її війська мародерять
Російським військам вдалось майже повністю повернути під контроль територію Курської області, хоча українські сили продовжують утримувати невелику її ділянку.
Про це на брифінгу в пʼятницю сказав заступник начальника Оперативного управління Генерального штабу Сил оборони Естонії підполковник Тоомас Вялі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.
Вялі зазначив, що на фронті в останній тиждень зросла кількість обстрілів, що повʼязано з більш сприятливими погодними умовами, а також спробою Росії "активно чинити військовий тиск" на підтримку "так званих псевдопереговорів".
Представник естонських Сил оборони констатував, що українські війська в основному виведені з Курської області, але утримують "70-80 квадратних кілометрів" на південь від міста Суджа.
"При цьому самі росіяни перейшли кордон за кілька кілометрів від нього у населеному пункті Басівка на Курському фронті у Сумській області", – додав він.
Серед причин відходу українських сил з Курщини Вялі назвав взяття Росією під вогневий контроль основних логістичних шляхів забезпечення українських сил, а також елементом раптовості та масовості з боку РФ.
Водночас представник Генштабу Сил оборони Естонії наголосив, що завдяки Курській операції України Росія була змушена передислокувати війська з лінії свого наступу.
"На Торецькому і Покровському напрямках та в Запорізькій області можна сказати, що "східний фронт залишається без змін". Це завдяки Курській операції, в якій протягом семи місяців Україні вдавалося тримати Росію в напруженні", – розповів підполковник.
Російські підрозділи, які воюють з українськими частинами у Курську, також займаються масштабним мародерством майна мешканців міста, розповів Вялі.
"Цікавим спостереженням є те, що російські підрозділи, які потім активно звільняють Курську область, також відбирають майно у мирного населення. Мародерство там дійшло до того, що військові коментатори також були змушені говорити про те, що з цим треба щось робити", – зазначив він.
У середині березня розвідка Естонії підтвердила, що Україна поступово виводить військовий контингент із Курської області Росії.
Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що пауза з наданням розвідданих з боку США не вплинула на погіршення становища українських військ у Курській області.