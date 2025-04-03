У НАТО розповіли, як оцінюють розклад сил на полі бою та чи має Росія шанс на прорив

Розвідка та аналітики Північноатлантичного альянсу вважають, що російські війська не мають помітного шансу на прорив лінії оборони ЗСУ.

Про це заявив високопосадовець Альянсу, що спілкувався з журналістами під час міністерського засідання НАТО у Брюсселі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

За оцінкою Альянсу, Росія, як і раніше, має намір захопити значні українські території, але є підстави вважати, що вони не досягнуть результату.

"Ми не бачимо на полі бою нічого, що доводило би, що російські цілі змінилися", – наголосив високопосадовець, що спілкувався на умовах анонімності щодо чутливих питань оцінки стану російсько-української війни.

За даними розвідки НАТО, зараз на війні проти України задіяно 620 тисяч російських військових та близько 11 тисяч північнокорейських (розташовані на Курщині)

"Навіть попри те, що Росія буде тиснутиме, ми не чекаємо серйозного прориву української оборони у найближчі місяці, – заявив він. – Ми не бачимо значних просувань, тут швидше йдеться про постійний обмін територіями"

Єдиний напрямок, за яким в Альянсі очікують успіху дій росіян – це Курщина. "Дуже імовірно, що Росія успішно витіснить українців з Курщини, де українці утримують невелику площу... Українські сили продовжують отримувати менше 100 квадратних кілометрів на Курщині, вони втратили понад 90% того, що контролювали початково", крім того, за даними Альянсу, ЗСУ "контролюють невелику частину, два села у Белгородські області"

Раніше естонська розвідка також повідомляє, що Росія майже звільнила Курщину, де її війська мародерять.

Також Зеленський розповів, чи вплинуло на ситуацію на Курщині заморожування допомоги США.