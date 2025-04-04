Польща стверджує, що Трамп відвідає саміт НАТО в Гаазі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що американський президент Дональд Трамп буде присутній на саміті НАТО в Гаазі у червні.

Про це він сказав журналістам у Брюсселі в п’ятницю, 4 квітня, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

На запитання, чи вірить Сікорський у те, що США залишаються відданими справі захисту території НАТО, він відповів "так".

"Президент Трамп підтвердив це лідерам, це залишається в силі, і, як ми чули, президент Трамп буде присутній на саміті в Гаазі", – заявив він.

Як відомо, лідери НАТО зустрічаються в Гаазі з 24 по 26 червня.

Як повідомляла "ЄвроПравда", міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що станом на 4 квітня Україна ще не отримала запрошення для Зеленського на саміт НАТО у Гаазі.

А міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп по завершенню засідання міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі заявив, що країна очікує побачити Зеленського на саміті НАТО в Гаазі 24-26 червня, та вимагають від союзників з Альянсу збільшення підтримки України, і в той самий час підвищення міжнародного тиску на Росію з метою встановлення миру.