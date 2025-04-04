Польша утверждает, что Трамп посетит саммит НАТО в Гааге

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что американский президент Дональд Трамп будет присутствовать на саммите НАТО в Гааге в июне.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе в пятницу, 4 апреля, цитирует агентство Reuters, передает "Европейская правда".

На вопрос, верит ли Сикорский в то, что США остаются преданными делу защиты территории НАТО, он ответил "да".

"Президент Трамп подтвердил это лидерам, это остается в силе, и, как мы слышали, президент Трамп будет присутствовать на саммите в Гааге", – заявил он.

Как известно, лидеры НАТО встречаются в Гааге с 24 по 26 июня.

Как сообщала "ЕвроПравда", министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что по состоянию на 4 апреля Украина ещене получила приглашение для Зеленского на саммит НАТО в Гааге.

А министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп по завершению заседания министров иностранных дел НАТО в Брюсселе заявил, что страна ожидает увидеть Зеленского на саммите НАТО в Гааге 24-26 июня, и требуют от союзников по Альянсу увеличения поддержки Украины, и в то же время повышение международного давления на Россию с целью установления мира.