Бундесвер підтвердив першу в історії закупівлю дронів-камікадзе

Німеччина вперше придбає так звані баражувальні боєприпаси, відомі як дрони-камікадзе, в межах масштабного переозброєння після повномасштабного нападу Росії на Україну.

Про це заявив на брифінгу у пʼятницю, 4 квітня, речник Міноборони Німеччини Мітко Мюллер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами Мюллера, Німеччина "багато робить" для розвитку своїх безпілотників і замовила достатню кількість баражувальних боєприпасів, щоб "передати їх безпосередньо у війська для випробувань".

Речник відмовився уточнювати конкретні обсяги та виробника дронів, але зазначив, що після випробувань Бундесвер може ухвалити рішення про їхнє більш масштабне застосування.

Відповідаючи на запитання, чи будуть дрони діяти автономно, Мюллер сказав, що для Німеччини "ясно, що рішення про застосування зброї ухвалюють люди", і "це не зміниться".

Баражувальні боєприпаси можуть "зависати" над полем бою доти, доки не буде виявлено ціль. Оснащені вибуховими зарядами, вони детонують, коли наближаються до цілі або вдаряються об неї.

Росія та Україна активно застосовують ці боєприпаси з початку повномасштабної російської агресії у 2022 році.

Сумніви щодо гарантій безпеки США за президента Дональда Трампа спонукають європейських союзників по НАТО планувати більші витрати на оборону.

У березні Німеччина змінила жорсткі боргові обмеження, щоб розблокувати сотні мільярдів євро нових інвестицій в оборону і інфраструктуру.

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