ЗМІ: Німецькі військові вперше замовили дрони-камікадзе

Німецькі збройні сили вперше будуть оснащені баражувальними боєприпасами, або дронами-камікадзе.

Про це агентству Reuters повідомили в четвер, 3 квітня, два співрозмовники в Міністерстві оборони, передає "Європейська правда".

Агентство зазначає, що закупівля ударних дронів у Німеччині була суперечливою, оскільки деякі політики пов'язують їх із цілеспрямованими позасудовими вбивствами, здійсненими силами США в Афганістані.

Відтак знадобилися роки запеклих дебатів, перш ніж парламент погодився у 2022 році дозволити великим дронам, таким як Heron TP, які літають на значно більших висотах, нести озброєння.

Однак військова модернізація є більш нагальною для Німеччини зараз, на тлі триваючої війни між Росією та Україною і сумнівів щодо майбутнього військового захисту з боку США.

Зокрема як відомо, минулого місяця німецький парламент схвалив плани різкого збільшення витрат на оборону на сотні мільярдів євро.

За словами співрозмовників Reuters, контракти з двома компаніями на першу партію дронів-камікадзе будуть підписані в найближчі дні. Армія, повітряні та військово-морські сили Німеччини випробовуватимуть їх упродовж наступних місяців.

"Використання безпілотників і захист від них має вирішальне значення для виживання наших військ на сучасному полі бою, це те, чому ми навчилися в Україні. Кожен солдат повинен вміти керувати безпілотниками, так само, як сьогодні всі вміють користуватися біноклем", – сказав один із анонімних співрозмовників.

Агентство стверджує, що до кінця року Німеччина намагатиметься підписати довгострокові контракти на більшу кількість безпілотників, що скоротить період впровадження нової зброї, який зазвичай триває роками.

Оскільки технологія безпілотників швидко розвивається, в угодах буде зазначено, що компанії спочатку поставлять обмежену кількість апаратів для тренувальних цілей, а згодом їх можуть попросити поставити більшу кількість новітніх моделей в найкоротші терміни, якщо це буде потрібно.

"Немає сенсу купувати тисячі безпілотників лише для того, щоб зрозуміти, що вони застаріли до того часу, коли вони нам знадобляться", – додав один із співрозмовників.

Нагадаємо, у липні 2024-го країни-учасниці "коаліції дронів" підписали Меморандум про взаєморозуміння, в межах якого створили спільний фонд на 45 млн євро.

А 24 березня стало відомо, що "коаліція дронів" виділила 20 млн євро зі спільного фонду для того, щоб закупити розвідувальні дрони (ISR) тактичного рівня для Сил оборони України.

Зараз у "коаліції дронів" налічується 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.