Президент Німеччини підписав закон про мільярдний пакет на оборону й інфраструктуру

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр у суботу підписав знакове рішення про пом'якшення боргового гальма, спрямоване на збільшення видатків на оборону, інфраструктуру та кліматичні ініціативи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на dpa.

Це означає, що зміни, схвалені парламентом раніше цього тижня, подолали останню перешкоду і набудуть чинності після публікації в Бюлетені федеральних законів.

Цей крок послаблює закріплене в конституції Німеччини боргове гальмо, яке встановлює суворі обмеження на державні видатки на оборону, цивільний захист, розвідку та кібербезпеку.

Тепер будь-які подібні витрати будуть звільнені від боргового правила, якщо перевищують 1% ВВП.

Крім того, буде створено спеціальний фонд, звільнений від боргового гальма, в який будуть надані позики на суму до 500 мільярдів євро.

Кошти фонду спрямують на ремонт застарілої інфраструктури Німеччини, водночас 100 мільярдів євро виділять федеральним землям, а ще 100 мільярдів євро – на заходи із захисту клімату та "зелений перехід".

Для того, щоб ухвалити пакет необхідними двома третинами голосів у Бундестазі, ХДС/ХСС разом із соціал-демократами залучили у домовленість "Зелених".

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