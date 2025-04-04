Бундесвер подтвердил первую в истории закупку дронов-камикадзе

Германия впервые приобретет так называемые барражирующие боеприпасы, известные как дроны-камикадзе, в рамках масштабного перевооружения после полномасштабного нападения России на Украину.

Об этом заявил на брифинге в пятницу, 4 апреля, представитель Минобороны Германии Митко Мюллер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По словам Мюллера, Германия "много делает" для развития своих беспилотников и заказала достаточное количество барражирующих боеприпасов, чтобы "передать их непосредственно в войска для испытаний".

Представитель отказался уточнять конкретные объемы и производителя дронов, но отметил, что после испытаний Бундесвер может принять решение об их более масштабном применении.

Отвечая на вопрос, будут ли дроны действовать автономно, Мюллер сказал, что для Германии "ясно, что решение о применении оружия принимают люди", и "это не изменится".

Барражирующие боеприпасы могут "зависать" над полем боя до тех пор, пока не будет обнаружена цель. Оснащенные взрывными зарядами, они детонируют, когда приближаются к цели или ударяются о нее.

Россия и Украина активно применяют эти боеприпасы с начала полномасштабной российской агрессии в 2022 году.

Сомнения относительно гарантий безопасности США при президенте Дональде Трампе побуждают европейских союзников по НАТО планировать большие расходы на оборону.

В марте Германия изменила жесткие долговые ограничения, чтобы разблокировать сотни миллиардов евро новых инвестиций в оборону и инфраструктуру.

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