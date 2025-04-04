Рютте наполягає, що США не виведуть війська з Європи

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що Сполучені Штати збережуть військову присутність у Європі навіть на тлі їхньої зміни фокусу на Індо-Тихоокеанський регіон.

Про це він сказав в інтервʼю AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами НАТО, Дональд Трамп "не підірвав" гарантію колективної оборони, передбачену статтею 5 Північноатлантичного договору.

"На порядку денному не стоїть питання про вихід США з НАТО або вихід з Європи, США тут", – наголосив Рютте.

"Вони будуть більше орієнтуватися на Азію, тому з часом це може означати, що їм доведеться змінити баланс. Але в Європі є і залишиться ядерна і звичайна присутність Сполучених Штатів", – переконаний він.

Генсек додав, що навіть у разі зменшення американської військової присутності в Європі "це відбудеться в дусі відсутності сюрпризів".

До і після другого обрання на посаду президента США Дональд Трамп не раз скаржився на союзників по НАТО і навіть припускав, що може відмовитись від їхньої оборони в разі недостатніх оборонних витрат.

Тим часом державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що Вашингтон не ставить під сумнів питання свого членства в НАТО.

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