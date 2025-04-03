Марко Рубіо: США лишаються у складі НАТО, але альянс потребує посилення

Державний секретар США Марко Рубіо наполягає, що Вашингтон не ставить під сумнів питання свого членства в НАТО.

Про це він заявив на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО перед початком зустрічі міністрів Альянсу, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Очільник американської дипломатії нагадав, що нещодавно США втратили чотирьох солдатів, що загинули на навчаннях у Литві. "Це нагадує нам, що США – у НАТО", – зробив він висновок.

Рубіо використав цю нагоду для того, щоб наголосити, що його держава має намір лишатися в Альянсі. "Президент США чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО, і ми плануємо лишатися в НАТО", – сказав він, додавши, що вважає "істерією" протилежну думку.

Утім, для успішного існування НАТО зі США у складі у Марко Рубіо чекає на зміни з боку інших членів Альянсу, зокрема збільшення їхніх військових бюджетів. Він підкреслив, що вважає нормальним такий взаємовигідний "обмін" між союзниками.

"Нам треба, щоб НАТО ставав більш життєздатним. Єдиний шлях, щоб Альянс став сильнішим і більш життєздатним – через посилення (оборонних) спроможностей… Ми пріоритизуємо оборону і розраховуємо на те саме", – пояснив він.

Водночас Рубіо заявив, що вимагає від усіх членів НАТО витрачати на оборону 5% ВВП, США теж планують збільшити витрати.

Як повідомлялося, у четвер новий посол США у НАТО Метью Вітакер прибув у Брюссель і почав роботу.

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