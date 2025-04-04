Рютте настаивает, что США не выведут войска из Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте считает, что Соединенные Штаты сохранят военное присутствие в Европе даже на фоне их смены фокуса на Индо-Тихоокеанский регион.

Об этом он сказал в интервью AFP, сообщает "Европейская правда".

По словам НАТО, Дональд Трамп "не подорвал" гарантию коллективной обороны, предусмотренную статьей 5 Североатлантического договора.

"На повестке дня не стоит вопрос о выходе США из НАТО или выход из Европы, США здесь", – подчеркнул Рютте.

"Они будут больше ориентироваться на Азию, поэтому со временем это может означать, что им придется изменить баланс. Но в Европе есть и останется ядерное и обычное присутствие Соединенных Штатов", – убежден он.

Генсек добавил, что даже в случае уменьшения американского военного присутствия в Европе "это произойдет в духе отсутствия сюрпризов".

До и после второго избрания на пост президента США Дональд Трамп не раз жаловался на союзников по НАТО и даже предполагал, что может отказаться от их обороны в случае недостаточных оборонных расходов.

Между тем государственный секретарь США Марко Рубио настаивает, что Вашингтон не ставит под сомнение вопрос своего членства в НАТО.

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