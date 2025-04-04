У Словаччині збираються нові акції проти "російського" закону щодо громадських організацій

У близько 30 містах Словаччини збираються акції протесту проти змін до закону про громадські організації, які критики називають калькою з російських практик.

Про це повідомляє Aktuality, пише "Європейська правда".

Протести проти проєкту змін до закону про неурядові організації під гаслом "Ні російському закону" заплановані ввечері 4 квітня приблизно у трьох десятках міст у Словаччині та шести місцях за кордоном.

Станом на 17 годину акції вже почалися у п’яти невеликих містах.

Перед цим у четвер також був вечір протестів у шести містах. Найбільша акція, у Братиславі, за оцінками організаторів зібрала 8-9 тисяч осіб.

Критики проєкту кажуть, що запропоновані поправки обмежать діяльність неурядових організацій, призведуть до порушення права на приватність і збільшать адміністративне навантаження, а крім того суперечать словацькій конституції і європейському законодавству.

"Якщо закон прописаний нечітко і немає ясності, що вважати лобізмом – тоді його дуже легко порушити. Наприклад, якщо організація вважає, що колонка у ЗМІ – не лобізм, але згодом її розцінять саме так, тому що вона може прямо чи опосередковано впливати на процес ухвалення рішень політиками – організацію можуть додатково оштрафувати", – аргументують у громадській організації Via Iuris.

Своєю чергою в уряді Словаччини кажуть, що закон має на меті зробити прозорим фінансування та функціонування громадських організацій.

Регулярні протести у Братиславі та інших містах проти політики уряду Роберта Фіцо проходили і в попередні місяці. Протести почалися наприкінці грудня після поїздки Фіцо до Москви на переговори з правителем Росії Владіміром Путіним.