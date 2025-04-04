В Словакии собираются новые акции против "российского" закона об общественных организациях

В около 30 городах Словакии собираются акции протеста против изменений в закон об общественных организациях, которые критики называют калькой с российских практик.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

Протесты против проекта изменений в закон о неправительственных организациях под лозунгом "Нет российскому закону" запланированы вечером 4 апреля примерно в трех десятках городов в Словакии и шести местах за границей.

По состоянию на 17 часов акции уже начались в пяти небольших городах.

Перед этим в четверг также был вечер протестов в шести городах. Самая большая акция, в Братиславе, по оценкам организаторов собрала 8-9 тысяч человек.

Критики проекта говорят, что предложенные поправки ограничат деятельность неправительственных организаций, приведут к нарушению права на приватность и увеличат административную нагрузку, а кроме того противоречат словацкой конституции и европейскому законодательству.

"Если закон прописан нечетко и нет ясности, что считать лоббизмом – тогда его очень легко нарушить. Например, если организация считает, что колонка в СМИ – не лоббизм, но впоследствии ее расценят именно так, потому что она может прямо или косвенно влиять на процесс принятия решений политиками – организацию могут дополнительно оштрафовать", – аргументируют в общественной организации Via Iuris.

В свою очередь в правительстве Словакии говорят, что закон имеет целью сделать прозрачным финансирование и функционирование общественных организаций.

Регулярные протесты в Братиславе и других городах против политики правительства Роберта Фицо проходили и в предыдущие месяцы. Протесты начались в конце декабря после поездки Фицо в Москву на переговоры с правителем России Владимиром Путиным.