ЗМІ: Нідерланди планують "влити" 1,1 млрд євро в оборонну промисловість

Уряд Нідерландів у новій редакції оборонної стратегії, яка поки не є публічною, передбачить збільшення інвестицій в оборонний сектор і посилення співпраці з Україною.

Про це повідомив телеканал RTL Nieuws, який ознайомився з текстом стратегії, пише "Європейська правда".

У документі, авторами якого вказані міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс і міністр економіки Дірк Бельяртс, наголошується на необхідності збільшення оборонних витрат в усіх сферах.

"Ключовим фактором на полі бою є те, хто може виробляти найбільше, найшвидше впроваджувати інновації і найдовше їх утримувати. У цьому важливо бути сильнішими за наших опонентів", – зазначається в стратегії.

Серед іншого, уряд Нідерландів планує виділити 1,1 мільярда євро для компаній, які працюють у сфері оборони та інновацій, аби стимулювати власну оборонну промисловість, пише RTL Nieuws.

Крім того, нідерландський уряд хоче перейти до довгострокових контрактів, аби дати більше гарантій виробникам, а також розгляне можливість спільних оборонних замовлень з іншими країнами.

Оборонне відомство Нідерландів також хоче ще більше інтенсифікувати співпрацю з Україною, аби перейняти здобутий нею досвід на полі бою, ідеться в матеріалі.

Нині оборонний бюджет Нідерландів становить 2,4 мільярда євро, що відповідає поки що мінімальному показнику витрат членів НАТО у 2% ВВП.

У нідерландському уряді шукають й інші шляхи зміцнення оборонного сектора, зокрема заохочення інвестицій з боку страхових компаній та інших фінансових установ.